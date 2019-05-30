Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, 'patron' tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olaydan sonra gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakılan şüpheli Şahin Ş. , bugün yeniden gözaltına alındı....



































