Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Kaynak: haberinburada....