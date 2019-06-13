Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'lerle ilgili gönderdiği mektupla ilgili, “Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez.''