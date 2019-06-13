SON DAKİKA! ÇAVUŞOĞLU’NDAN ABD’NİN S-400 MEKTUBUNA TEPKİ: TÜRKİYE ALDIĞI KARARDAN VAZGEÇMEZ
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'lerle ilgili gönderdiği mektupla ilgili, “Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez.''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin ise ''Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır....
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