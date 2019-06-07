SON DAKİKA! CHP MİLLETVEKİLİ KAZIM ARSLAN, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da tatil yaptığı sırada geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber, Arslan'ın Twitter hesabından duyuruldu.
Kaynak: haberinburada....
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