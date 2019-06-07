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Son dakika! CHP Milletvekili Kazım Arslan, hayatını kaybetti

SON DAKİKA! CHP MİLLETVEKİLİ KAZIM ARSLAN, HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da tatil yaptığı sırada geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti(9/10)5

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber, Arslan'ın Twitter hesabından duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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