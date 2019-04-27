Son dakika! CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı “Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin“ açıklamasına, “AK Parti Genel Başkanı olayı sahip