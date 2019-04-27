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Son Dakika! CHP’den Erdoğan’a Saldırı Yanıtı: Suça Ortak Oldu

SON DAKİKA! CHP’DEN ERDOĞAN’A SALDIRI YANITI: SUÇA ORTAK OLDU

Son dakika! CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı “Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin“ açıklamasına, “AK Parti Genel Başkanı olayı sahip

Tarih : 27 Nisan 2019, 16:20
Puan Ver : Son Dakika! Chp’Den Erdoğan’A Saldırı Yanıtı: Suça Ortak Oldu(8/10)4

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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