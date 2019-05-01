MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cumhur İttifakı dağılıyor“ iddialarına tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada, “Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür....



































