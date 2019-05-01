Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde konuşarak, “İETT'de işçi olarak hayata başlamış Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs'ı kendi özel günüm olarak görüyorum. “ ifadelerini kullandı....



































