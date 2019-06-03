Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ulusal bir televizyon kanalında generallerle ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Altun, “Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarfetmesi ise bir diğer talihsizliktir....



































