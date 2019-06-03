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Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller Hakkında Sarfedilen İfadeler Rahatsız Edici
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Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici

SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: GENERALLER HAKKINDA SARFEDİLEN İFADELER RAHATSIZ EDİCİ

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bir yorumcu tarafından TSK'yı komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir.“ dedi.

Tarih : 03 Haziran 2019, 19:20
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller Hakkında Sarfedilen İfadeler Rahatsız Edici(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ulusal bir televizyon kanalında generallerle ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Altun, “Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarfetmesi ise bir diğer talihsizliktir....

















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