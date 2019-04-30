SON DAKİKA! DIŞ TİCARET AÇIĞI 2,1 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Son dakika! Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 geriledi. İhracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 17,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada. ....
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