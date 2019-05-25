Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, Cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10,7 milyar lira olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada....