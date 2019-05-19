Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimiyle ilgili yaptığı açıklamada, “S-400 sisteminin teslimi Temmuz ayından erkene çekilecek.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Bir gencin gündeme dair sorusuna ilişkin Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin sözleşmesinin imzalandığını, bir pürüz olmadığını, hatta Temmuz olarak duyurulan teslim tarihinin de öne çekildiğini belirtti....



































