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Son Dakika! Erdoğan, S-400’lerin Teslimatıyla İlgili Konuştu: Temmuz Ayından Erkene Çekilecek

SON DAKİKA! ERDOĞAN, S-400’LERİN TESLİMATIYLA İLGİLİ KONUŞTU: TEMMUZ AYINDAN ERKENE ÇEKİLECEK

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimiyle ilgili yaptığı açıklamada, “S-400 sisteminin teslimi Temmuz ayından erkene çekilecek.“ dedi.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 00:20
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan, S-400’Lerin Teslimatıyla İlgili Konuştu: Temmuz Ayından Erkene Çekilecek(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Bir gencin gündeme dair sorusuna ilişkin Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin sözleşmesinin imzalandığını, bir pürüz olmadığını, hatta Temmuz olarak duyurulan teslim tarihinin de öne çekildiğini belirtti....

















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