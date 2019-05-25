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SON DAKİKA! ERDOĞAN: SANDIK BAŞKANLARI KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE ATANDI, İŞTE HIRSIZLIK BURADA


Son Dakika! Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada
Tarih : 25 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnafla iftar programında konuştu. Erdoğan, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “754 sandık kurulunun başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır, işte hırsızlık buradadır. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı....

















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