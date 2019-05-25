Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnafla iftar programında konuştu. Erdoğan, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “754 sandık kurulunun başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır, işte hırsızlık buradadır. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı....



































