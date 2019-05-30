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Son Dakika! Erdoğan: Son Reform Paketiyle Yargının Bağımsızlığı Ve Tarafsızlığını Güçlendirmeyi Hedefliyoruz
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SON DAKİKA! ERDOĞAN: SON REFORM PAKETİYLE YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ


Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
Tarih : 30 Mayıs 2019, 22:30
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan: Son Reform Paketiyle Yargının Bağımsızlığı Ve Tarafsızlığını Güçlendirmeyi Hedefliyoruz(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yargın mensuplarıyla buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan, son reform paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz....

















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