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SON DAKİKA! ERDOĞAN: TÜRKİYE, S-400 SAVUNMA SİSTEMİNİ ALACAKTIR DEMİYORUM, ALMIŞTIR


Son Dakika! Erdoğan: Türkiye, S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, almıştır
Tarih : 12 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan: Türkiye, S-400 Savunma Sistemini Alacaktır Demiyorum, Almıştır(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada, “S-400 konusunda, “Türkiye bu sistemi alacaktır“ demiyorum, “Türkiye bu sistemi almıştır“ Böyle bir sistemi biz ABD'den istedik mi, istedik, verdin mi vermedin. Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık....

















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