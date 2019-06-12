Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada, “S-400 konusunda, “Türkiye bu sistemi alacaktır“ demiyorum, “Türkiye bu sistemi almıştır“ Böyle bir sistemi biz ABD'den istedik mi, istedik, verdin mi vermedin. Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık....



































