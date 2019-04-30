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SON DAKİKA! ERDOĞAN’DAN VENEZUELA’DAKİ DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: DEMOKRASİLERDE SANDIK ESASTIR


Son Dakika! Erdoğan’dan Venezuela’daki Darbe Girişimiyle İlgili Açıklama: Demokrasilerde Sandık Esastır
Tarih : 30 Nisan 2019, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan’Dan Venezuela’Daki Darbe Girişimiyle İlgili Açıklama: Demokrasilerde Sandık Esastır(9/10)5

Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. “ ifadelerini kullandı....

















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