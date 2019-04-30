AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında 1 Mayıs'ın provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını temenni etti.

Kaynak: haberinburada....