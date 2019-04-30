SON DAKİKA! ERDOĞAN’IN 1 MAYIS MESAJINDA PROVOKASYON UYARISI
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında 1 Mayıs'ın provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını temenni etti.
Kaynak: haberinburada....
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