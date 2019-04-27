Esenyurt'ta zemin kayması yaşanan binalara bu akşam da girilemeyecek. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “40'a yakın bina boşaltıldı, vatandaşları bu akşam da misafir edeceğiz. Statik izleme devam ediyor“ diye konuştu....



































