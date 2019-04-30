Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı....



































