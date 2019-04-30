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SON DAKİKA! FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT VE 3 YARALIMIZ VAR


Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Hain Saldırı: 1 Şehit ve 3 Yaralımız Var
Tarih : 30 Nisan 2019, 16:10
Puan Ver : Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Hain Saldırı: 1 Şehit Ve 3 Yaralımız Var(8/10)4

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı....

















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