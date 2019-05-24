SON DAKİKA! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN REUTERS’A TEPKİ: EKONOMİYİ HEDEF ALIP ALGI OLUŞTURUYORLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan habere tepki gösterdi. Açıklamada, “Haber ivme finansman paketini karalama amacı taşımaktadır“ denildi.
Kaynak: haberinburada....
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