Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için, AK Parti ve CHP'li yetkililer bir kez daha görüştüler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21. 00'de yapılacağını açıkladı....



































