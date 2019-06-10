SON DAKİKA! İMAMOĞLU-YILDIRIM ORTAK CANLI YAYINININ TÜM DETAYLARI KESİNLEŞTİ
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için, AK Parti ve CHP'li yetkililer bir kez daha görüştüler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21. 00'de yapılacağını açıkladı....
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