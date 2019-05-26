SON DAKİKA! İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 31 MAYIS’TA YAPILACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramının 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019'a alındığını söyledi.
Kaynak: haberinburada. ....
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