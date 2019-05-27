İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı boş bir binada yangın çıktı. Yangın yandaki binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı....



































