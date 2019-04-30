Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı düzenlediği basın toplantısı ile Ankara'da 300 gramlık Ramazan pidesinin 2,5 TL, İstanbul'da ise 350 gramlık pidenin 3 TL olacağını açıkladı. Balcı, yumurtalı susamlı pidenin fiyatının ise 10 TL'yi geçmeyeceğini duyurdu.

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