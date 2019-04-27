İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir araç yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: haberinburada....