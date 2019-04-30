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SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU: BANA SALDIRANLARIN PKK’DAN FARKI YOKTUR, ONLARIN TAMAMI PKK’LIDIR


Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bana Saldıranların PKK’dan Farkı Yoktur, Onların Tamamı PKK’lıdır
Tarih : 30 Nisan 2019, 15:40
Puan Ver : Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bana Saldıranların Pkk’Dan Farkı Yoktur, Onların Tamamı Pkk’Lıdır(8/10)4

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin, “Bana saldıranların PKK'dan farkı yoktur. Onların tamamı PKK'lıdır“ ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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