SON DAKİKA! KOBİ VE İŞLETMELERE YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME paketinden sonra, KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için büyük bir müjde daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL'lik dev destek devreye alınıyor.
Kaynak: haberinburada....
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