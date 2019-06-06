Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor.

Kaynak: haberinburada....