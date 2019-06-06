Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası henüz bilinmeyen bir neden dolay çıkan yangın sonucunda alevlere teslim oldu. Yangında 5 kişi yaralanırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı....



































