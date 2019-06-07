Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı....



































