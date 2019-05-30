SON DAKİKA! KÖPRÜ CEZALARINA AF GETİREN DÜZENLEME MECLİS’TE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin “1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden“ maddesi kabul edildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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