İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde mide bulandıran bir olay yaşanmıştı. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğramıştı. Kanarya Mahallesi sakinlerini sokağa döken olayın şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ile yakalanmıştı....



































