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Son Dakika! Malatya’Da F-4 Uçağı İniş Sırasında Arızalandı, Pilotlar Uçaktan Atlayarak Kurtuldu
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SON DAKİKA! MALATYA’DA F-4 UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA ARIZALANDI, PİLOTLAR UÇAKTAN ATLAYARAK KURTULDU


Son dakika! Malatya’da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu
Tarih : 31 Mayıs 2019, 10:50
Puan Ver : Son Dakika! Malatya’Da F-4 Uçağı İniş Sırasında Arızalandı, Pilotlar Uçaktan Atlayarak Kurtuldu(7/10)3

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır“ denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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