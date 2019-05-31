SON DAKİKA! MALATYA’DA F-4 UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA ARIZALANDI, PİLOTLAR UÇAKTAN ATLAYARAK KURTULDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır“ denildi.
Kaynak: haberinburada....
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