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Son Dakika! Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı
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SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI DÖVİZ FONLARI ZORUNLU KARŞILIKLARI 200 BAZ PUAN ARTIRDI


Son Dakika! Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı
Tarih : 27 Mayıs 2019, 13:00
Puan Ver : Son Dakika! Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı(7/10)3

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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