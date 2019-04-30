SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Merkez Bankası 2019 yıl sonu TÜFE tahminini değiştirmeyerek yüzde 14,6 olarak tuttu. Gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 13'ten yüzde 16'ya çıktı. 2020 enflasyon tahm
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Çetinkaya enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, finansal piyasalarda gözlenen oynaklık ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizliklerle enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada....
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