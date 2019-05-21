Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında paranın ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçeceğini bildirmesinin ardından bir hamle de Merkez Bankası'ndan geldi. TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25. 5'ten yüzde 24'e düşürdüğünü açıkladı....



































