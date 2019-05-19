Son dakika! Mısır'da piramitlerin yakınında bir turist otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi yaralandı, yaralananların çoğunun yabancı turist olduğu belirlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Giza Piramitleri bünyesinde yer alan Giza Müzesi yakınlarında turistleri taşıyan bir otobüsü hedef alan patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada....