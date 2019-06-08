Beşiktaş, Doğan Erdoğan Transferinde Mutlu Sona Ulaştı!
Üst Geçitten Yola Düşen Bir Kişi Otomobilin Altında Metrelerce Sürüklenerek Hayatını Kaybetti
Londra’Da Lezbiyen Çifte Saldıran Beş Genç Gözaltına Alındı
Oleksandr Zinchenko, Canlı Yayında Muhabiri Öptü!
Son Dakika! Niğde’De Helikopterden Düşen Askerimiz Şehit Oldu!
Tramvayda Felç Geçiren Adamı Sokağa Atıp Yolla Devam Ettiler!
Binali Yıldırım, ’Uğur Dündar’A Nasıl Güveneceksiniz?’ Sorusuna Cevap Verdi
Beşiktaş’Ta Ki Kazada Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırılan İki Kişi Hayatını Kaybetti
Abd’Nin Akar’A Gönderdiği Mektupla İlgili Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
Abd’Yi Kızdıracak İddia: Suudi Arabistan Çin’Le Balistik Füze Merkezi Kurdu
Bakan Kurum Çözemediği Matematik Sorusu İçin Eşinden Yardım Aldı
Dağ Çileğine Talep Patladı: Kilosu 120 Liradan Satılıyor
Türkiye’Nin Akdeniz Kıyılarına Yılda 12 Bin Ton Plastik Atık Vuruyor
Fenerbahçe, Altınordu’Da Forma Giyen Yusuf Acer’İ Radarına Aldı
Abd Ve Rusya Arasında Neredeyse Savaş Çıkıyordu! Pasifik’Teki Görüntülerde Dikkat Çeken Detay
Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 23 Haziran’Da Akp-Mhp’Ye Ders Vereceğiz
Başakşehir’İn Yıldızları Beşiktaş’Ta Oynamak İçin Avcı’Dan Haber Bekliyor!
28’İnci Kattan Düşen Hukuk Öğrencisinin Ölümünde İntihar Şüphesi!
Seyir Halindeyken Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe, Vedat Muriqi İçin Rizespor’A 3,5 Milyon Euro Teklif Etti

SON DAKİKA! NİĞDE’DE HELİKOPTERDEN DÜŞEN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!


Son Dakika! Niğde’de helikopterden düşen askerimiz şehit oldu!
Tarih : 08 Haziran 2019, 18:20
Puan Ver : Son Dakika! Niğde’De Helikopterden Düşen Askerimiz Şehit Oldu!(6/10)2

Niğde Demirkazık dağında ayağı kırılan dağcıyı kurtarmaya çalışan bir asker helikopterden düşerek hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Son  Dakika  Niğde’De  Helikopterden  Düşen  Askerimiz  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER