Son dakika! AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak yayın için yaptığı açıklamada, “Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yay

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ortak yayının moderatörlüğü için önerdiği Uğur Dündar için açıklama yaptı. Yıldırım, “Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir“ dedi....



































