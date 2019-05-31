SON DAKİKA! PEDOFİLİ İÇERİKLİ KİTABIN YAZARI VE YAYINEVİ SAHİBİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Son dakika! Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arabada Doğum Anı Saniye Saniye Kameralara Yansıdı!
- İş Yeri Sahibi Tarafından Dövülen Kadın Çalışan İlk Kez Konuştu!
- Mgk Toplantısı Sona Erdi: Pençe Harekatı Kapsamlı Bir Şekilde Ele Alındı
- İzlediği Filmlerden Esinlenip Soygun Yapan Şahıs, Tutuklanınca Gözyaşlarına Boğuldu
- Milli Savunma Bakanlığı Paylaştı! İşte Yerli Ve Milli L-Umtas Füzesinin Atış Anı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
- Şişme Trambolin Rüzgarın Etkisiyle Ters Devrildi: 3 Çocuk Ağır Yaralandı
- Kendisini Aldatan Eşinin Kafasını Kesip, Çanta İçinde Polis Merkezine Götürdü
- Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
- Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar