Son dakika! Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: haberinburada. ....