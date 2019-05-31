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Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı
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Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

SON DAKİKA! PEDOFİLİ İÇERİKLİ KİTABIN YAZARI VE YAYINEVİ SAHİBİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Son dakika! Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı(6/10)2

Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da 'müstehcen yayın yapmak' suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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