SON DAKİKA! PENÇE HAREKATI’NDA YARALANAN 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. “ denildi.
Kaynak: haberinburada....
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