SON DAKİKA! RUS ŞİRKETİ ROSTEC’TEN S-400 AÇIKLAMASI!
Son dakika! Rus şirketi Rostec'in Başkanı, S-400 sistemini 2 ay içerisinde Türkiye'ye teslim etmeye başlayacaklarını açıkladı.
Kaynak: haberinburada. . ....
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