SON DAKİKA! RUSYA’DAN S-400 AÇIKLAMASI: POZİSYONUMUZDA DEĞİŞİKLİK YOK
Son dakika! Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Erkhov, “Rusya'nın S-400 konusundaki pozisyonunda değişiklik yok, değişmeyecek. Rusya olarak, Türkiye'ye karşı bazı taahhütlerde bulunduk. Bunları yerine getireceğiz.“ dedi.
Kaynak: haberinburada. . ....
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