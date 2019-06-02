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SON DAKİKA! SAKARYA’DA DEPREM: İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ


Son dakika! Sakarya’da deprem: İstanbul’da da hissedildi
Tarih : 02 Haziran 2019, 18:00
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Saat 16:08 sularında merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4. 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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