SON DAKİKA! SURİYE’DE ASKERLERİMİZE HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALIMIZ VAR
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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