Suriye'nin İdlib bölgesinde, geçtiğimiz haftalarda yeniden şiddetlenen çatışmaları sonlandırmak için Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı bildirilmişti. Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde'ki 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, 3 askerin de hafif şekilde yaralandığını bildirdi....



































