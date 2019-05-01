Halkların Kurtuluş Partisi (HKP) ve İnşaat-iş Sendikası üyeleri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutulamak için yürüyüşe geçti. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen iki gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar, polis otobüsüne bindirilerek, emniyete götürüldü....



































