SON DAKİKA! TSK’DAKİ KOMUTANLARA HAKARET EDEN AKİT TV HABER MÜDÜRÜ’NE SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Akit TV'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili“ Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bulunulan şikayete ilişkin soruşturma dosyasını, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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