SON DAKİKA! TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN YENİ BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR OLDU
Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Devlet Bahçeli’Den Yargı Reformu Açıklaması: Umut Ve Memnuniyet Verici
- İncirlik’Teki Abd’Li Askerlere Ramazan Bayramı Uyarısı: İyi Bayramlar Dileğinde Bulunun
- Askeri Miğferle Vurup Öldüren Astsubay ’Kripto’ Fetö’Cü Çıktı
- Fetö’Cüler Yunanistan’In Midilli Adası’Na Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı
- Doktora Gidip Antidepresan Kullandı, Ysk ’Kısıtlı Seçmen’ Listesine Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim’Den Yönetimi Şaşırtan İstek! Tam 6 Transfer
- Türkiye’Nin Milli ’Teknolojik Katırı’ Boğaç Özellikleriyle Göz Dolduruyor
- Tottenham - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Tottenham - Liverpool Maçı Canlı İzle
- Ali Koç’Tan Fatih Terim’İn Tazminatına Gönderme
- Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez İle 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
DÜNYA HABERLERİ
- Evin Mutfağına Giren Dev Timsah Kabus Dolu Saatler Yaşattı
- Türk Yetkililer Reuters’A Konuştu: Erdoğan’A İlettiler, Ankara’Da Büyük Kaygı Var
- 6 Saat Aralıksız Pubg Oynayan Çocuk Kalp Krizinden Öldü
- Otomobil Çarpan Kamyonetteki Bebek Yola Fırladı Savruldu
- Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar