Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız“ ifadelerini kullandı....



































