İstinaf Mahkemesi, eski milli futbolcu Ümit Karan'a, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı“ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karan savunmasında, “Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım“ diyerek suçlamaları kabul etmedi. Yerel mahkeme, Ümit Karan hakkında beraat kararı vermişti....



































